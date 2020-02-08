8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белая Русь" увеличит свое присутствие в интернете. Об этом шла речь на заседании Республиканского совета объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется организовать активную популяризацию деятельности РОО в социальных сетях, где объединение заявило о себе впервые в эту парламентскую избирательную кампанию. "Зачастую там публиковали информацию оперативнее, чем на нашем сайте, рассказывая о кандидатах в депутаты, которых поддерживает "Белая Русь", - отметил председатель РОО Геннадий Давыдько.

Практически каждая первичная организация создала свой отдельный аккаунт в Instagram, страницу в Facebook. Новости из регионов транслировались на всю республику, и, наоборот, сведения из столицы быстро узнавали региональные организации.

Как отметил в общении с журналистами Геннадий Давыдько, объединение имеет свои информационные ресурсы, сотрудничает с передовыми СМИ. "Мы транслируем наше мнение всеми возможными способами, в том числе на YouTube-канале, нашем сайте. Свою точку зрения высказываем и планируем это направление развивать", - сказал он.

Председатель РОО также затронул тему свободы слова. По его словам, сегодня любой имеет возможность высказать свою позицию, в том числе в газете, которая не поддерживает государственную точку зрения, в соцсетях. Человека, если он не нарушает законодательство, в частности, не призывает к насилию, никто не ущемляет в правах. Вместе с тем, по словам Геннадия Давыдько, недостаточно конструктивной аналитики, в которой есть столкновение взглядов. Но это должны быть не просто комментарии в соцсетях. В развитии экспертного мнения Геннадий Давыдько видит роль РОО.-0-