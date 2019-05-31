"Беларусь 1" покажет мини-фильмы о ровесниках 25-летия независимости Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты АТН Белтелерадиокомпании представят новый цикл короткометражных роликов "Ровесники независимости", посвященных 25-летию независимости Беларуси, 2 июня в "Главном эфире" на телеканале "Беларусь 1" , сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

25 лет назад Беларусь выбрала путь независимого развития и по сей день придерживается этого курса, став узнаваемым миролюбивым игроком на политической арене, родиной выдающихся спортсменов и творцов, одним из лидеров в IT-сфере. Авторы проекта "Ровесники независимости" предлагают посмотреть на четвертьвековую историю становления независимого государства глазами молодых людей, родившихся в 1994 году.

"Цикл "Ровесники независимости" предлагает заглянуть в недалекое прошлое, чтобы поэтапно обозначить и обсудить основные вехи становления государственности - как позитивные, так и сложные, - рассказали в пресс-службе. - Согласно концепции, десять молодых людей, каждому из которых по 25 лет, после просмотра фильма о независимости республики дают интервью журналистам, отвечая на вопросы о собственном прошлом и том, как оно связано с прошлым страны".

Параллельно с ответами героев на экране появится видеосопровождение тех событий, о которых идет речь в беседе. "Таким образом, телезрители увидят, как шаг за шагом развивалась страна и через что пришлось пройти всем нам на пути к независимости", - отметил руководитель проекта Руслан Турков.

Все десять мини-фильмов из цикла "Ровесники независимости" будут выходить на "Беларусь 1" вплоть до главного государственного праздника страны - Дня Независимости 3 июля.-0-