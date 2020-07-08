"Беларусь 1" покажет один день из жизни людей разных профессий

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект собственного производства под названием "Один день" покажет 9 июля телеканал "Беларусь 1". Героями выпусков станут представители интересных и неординарных профессий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В 26-минутный выпуск программы авторы постараются уместить один трудовой день каждого из героев. Как проходят рабочие будни этих людей? Каковы их взгляды на жизнь, на настоящее и будущее сферы, которой они себя посвятили? Творческая команда "Беларусь 1" приглашает телезрителей провести один день с профессионалами своего дела", - рассказали в пресс-службе.

По словам авторов проекта, через призму личности будут раскрыты особенности разных профессий, в том числе таких, как машинист метрополитена, краевед, зоотехник. Среди героев как молодые люди, так и опытные работники, трудовой стаж которых исчисляется десятками лет.

В первом выпуске, который выйдет в эфир 9 июля в 21.50, телезрители увидят один рабочий день председателя агрокомбината "Снов" Николая Радомана. Съемочная группа раскроет феномен успеха трудового коллектива, которым он руководит вот уже 15 лет.-0-