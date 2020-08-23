"Беларусь 1" поможет родителям первоклашек подготовиться к школе: советы от психолога

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск популярной программы "Здорово здоровым быть!" выйдет 27 августа на "Беларусь 1". На этот раз цель программы - помочь мамам и папам будущих первоклашек сделать первые шаги ребенка к знаниям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Ведущие проекта Валерий Андриенко и Ольга Венская вместе с экспертами затронут вопросы адаптации детей в школе. Как подготовить вчерашних детсадовцев к школьной жизни, с какими трудностями могут столкнуться ребята и их родители, как грамотно преобразить домашнее пространство под учебные нужды - на эти и другие вопросы ответит практикующий психолог. Помимо этого, в тематических блоках программы приглашенные специалисты научат отличать похожие по названию пробиотики и пребиотики, а также разберутся в возможных причинах возникновения детского храпа.

Медицинское шоу "Здорово здоровым быть!" выходит на телеканале "Беларусь 1" со вторника по пятницу в 14.00. Познавательный проект продолжает делиться со зрителями в студии и у телеэкранов полезными советами о здоровом образе жизни и красоте, развенчивает бытовые заблуждения и мифы. -0-