"Беларусь 24" начнет вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларусь 24" с 1 апреля начнет вещание со спутника AsiaSat 5, который покрывает территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона от России до Новой Зеландии и от Японии до Северной Африки. Потенциальная аудитория этого региона насчитывает сотни миллионов пользователей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

AsiaSat 5 наладил международное вещание множества европейских и русскоязычных каналов. "Беларусь 24" получает доступ к уже сложившейся аудитории на одной платформе с лидирующими телеканалами. "Это значительно увеличит интерес к нашей стране и культуре и будет способствовать укреплению международных отношений. К слову, сигнал международного телеканала Белтелерадиокомпании не кодирован и находится в открытом доступе, поэтому пользователи смогут принимать эфир на индивидуальную спутниковую антенну", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, теперь сигнал телеканала станет доступен с трех спутников: ABS-2А (Россия, страны СНГ и Балтии), HotBird (Европа, Ближний Восток и Северная Африка), AsiaSat 5 (Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, КНДР, Республика Корея, Индия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии).

Международный спутниковый телеканал медиахолдинга распространяется в пакетах операторов спутникового и кабельного ТВ, доступен посредством online вещания на обновленном официальном сайте belarus24.by, мобильных сервисах, IPTV и OTT платформах. Его команда всесторонне показывает и рассказывает зарубежным телезрителям, чем живут белорусы, какими успехами гордятся, как трепетно относятся к своей истории и культуре. "Беларусь 24" круглосуточно и в высочайшем цифровом качестве делает нашу страну ближе и понятней", - добавили в Белтелерадиокомпании.-0-