"Беларусь 3" готовит тематический эфир к 1 Мая

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" ко Дню труда предложит телезрителям тематическую подборку советского кинематографа и выпуски собственных проектов, а также отметит в эфире дни рождения выдающихся деятелей отечественной культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С самого утра 1 мая зрители увидят музыкальную комедию Евгения Татарского "Джек Восьмеркин - "американец" (1986) по мотивам одноименной повести Николая Смирнова. В 15.40 канал представит видеолекцию "Венера советская" из цикла "Арт-истории", в которой речь пойдет об образе женщины в советском изобразительном искусстве. Затем тематический эфир продолжит картина Александра Павловского "Зеленый фургон" (1983) по мотивам одноименной повести Александра Козачинского.

Дни рождения 1 мая отметят известные деятели белорусской культуры и искусства, и социокультурный канал традиционно поздравит именинников в эфире. Так, в 12.45 на "Беларусь 3" выйдет интервью из цикла "Майстры і куміры" с участием народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской, а в 13.55 начнется творческий вечер народной артистки Беларуси, примы столичного Музыкального театра Наталии Гайды. В 21.05 телеканал поздравит народного артиста Беларуси, режиссера и сценариста Александра Ефремова показом его военно-приключенческого фильма "Снайпер. Оружие возмездия" (Беларусь-Россия, 2009).-0-