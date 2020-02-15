15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире Международный день родного языка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

21 февраля во всем мире по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка. Социокультурный канал медиахолдинга присоединяется к акции и в этот день предлагает своей аудитории целиком белорусскоязычный эфир с лучшими телепроектами собственного производства, художественными и документальными лентами на родном языке.

Зрителей "Беларусь 3" ждут выпуски познавательных проектов, которые отражают самые разные стороны нашего наследия. Так, программа "Жывая культура", которая рассказывает о нематериальных историко-культурных ценностях белорусов, покажет изготовление традиционного свадебного каравая на Волковыщине, а проект "Артэфакты", который вместе с историками, археологами, краеведами и коллекционерами раскрывает историю материальных артефактов, поведает о Статуте Великого княжества Литовского.

Кроме того, благодаря "Архітэктуры Беларусі" зрители окажутся в усадьбе Огинских, а "Народны майстар" поближе познакомит с жизнью и творчеством известной ткачихи традиционной белорусской одежды Людмилы Ковалевой. Вечером героиней фильма-портрета о талантливой белорусской молодежи из цикла "На вышыні" станет поэтесса Екатерина Моссэ, а после документальный телефильм "Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака" поведает о творческой судьбе современного художника Павла Татарникова.

Среди фильмов, которые телеканал предлагает к просмотру в Международный день родного языка, - историческая драма "Анастасія Слуцкая" ("Беларусьфильм", 2003), народная комедия "Свежына з салютам" ("Беларусьфильм", 2001), документальные ленты "Залатыя рыбкі музыкі Станіслава Манюшкі" (Белтелерадиокомпания, 2019) к 200-летию композитора и "Мяжа" ("Беларусьфильм", 2019). Все фильмы "Беларусь 3" покажет на белорусском языке.

Кроме того, зрители увидят юбилейный творческий вечер заслуженной артистки Беларуси Тамары Мироновой, записанный медиахолдингом 9 февраля в Купаловском театре. Программу вечера составляют фрагменты спектаклей с ее участием.

Также 21 февраля телеканал поздравит народного артиста Беларуси профессора Михаила Финберга с днем рождения. Маэстро станет гостем проекта "Майстры и куміры", а после зрителей ждет концертная программа "Купала і Колас. Вы нас гадавалі" Национального академического концертного оркестра Беларуси под его управлением.-0-