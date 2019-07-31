"Беларусь 3" почтит память Игоря Лученка и Геннадия Цитовича тематическим эфиром

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" почтит память Игоря Лученка и Геннадия Цитовича тематическим показом собственных проектов и концертных программ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

6 августа композитору, народному артисту Беларуси и СССР Игорю Лученку мог бы исполниться 81 год, а 7 августа 1910 года родился музыковед-фольклорист, дирижер, народный артист БССР Геннадий Цитович.

Зрителей социокультурного телеканала 6 августа ждет гала-концерт "Мой родны кут", записанный в прошлом году в Большом зале Белгосфилармонии к 80-летнему юбилею Игоря Лученка. После концертной программы канал представит документальный фильм Владимира Орлова "Игорь Лученок: о песнях, Родине, о друзьях" (Беларусь, 2018).

У каждой мелодии Игоря Лученка - своя история. За каждой стоят поиски и находки, вдохновение и переживания. Какие повороты были в судьбе талантливого композитора? В чем секрет его успеха? Что оставалось за кадром его жизни? Об этом в фильме рассказывают близкие, друзья и коллеги Игоря Лученка.

7 августа "Беларусь 3" покажет концерт Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, записанный Белтелерадиокомпанией в 2014 году. В этот же день зрители увидят авторскую программу Владимира Орлова "Люблю и помню", посвященную маэстро Геннадию Цитовичу.-0-