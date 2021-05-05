"Беларусь 3" подготовил к 100-летию Григория Булацкого документальный фильм "Штурман журналістыкі"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения исследователя истории отечественной журналистики, преподавателя, первого декана факультета журналистики БГУ Григория Булацкого. Социокультурный телеканал "Беларусь 3" подготовил к юбилею профессора документальный очерк "Штурман журналістыкі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Отважный штурман бомбардировщика, совершивший в годы Великой Отечественной войны более 80 боевых вылетов, Григорий Булацкий в послевоенные годы взял в руки штурвал белорусской журналистики. Память о первом декане главной кузницы журналистских кадров до сих пор жива не только в БГУ, но и в сердцах его студентов, - рассказали в пресс-службе. - Через воспоминания родных и близких, работников белорусских СМИ и преподавателей факультета журналистики БГУ документальный фильм "Штурман журналістыкі" к 100-летию Григория Булацкого покажет, какое наследие он оставил после себя".

В съемках фильма приняли участие доктор исторических наук Олег Слука, кандидаты филологических наук Василий Воробьев, Людмила Саенкова-Мельницкая, Петр Дорощенок, а также кандидат исторических наук Вячеслав Булацкий - старший сын легендарного профессора, продолжающий исследовательское и педагогическое дело отца на факультете журналистики.

Вместе со съемочной группой "Беларусь 3" посетил родные места Григория Булацкого в Бобруйском районе - дом в деревне, школу, редакцию районной газеты, с которой он начал свою карьеру. Кстати, Григория Булацкого действительно можно назвать основателем журналистской династии. Его внук Павел Булацкий сейчас возглавляет популярный спортивный телеканал Белтелерадиокомпании.

Премьера фильма "Штурман журналістыкі" состоится на "Беларусь 3" в День работников радио, телевидения и связи 7 мая в 19.30.-0-