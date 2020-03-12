"Беларусь 3" подготовил тематический эфир в память о трагедии Хатыни

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" подготовил тематический эфир в память о хатынской трагедии, годовщина которой отмечается 22 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"С 17 по 20 марта на канале выйдет четырехсерийный цикл "Хатынь. Война без правил" - зрители увидят документальные телефильмы "Причины для молчания", "Палачи и жертвы", "Мемориал", "Огненные побратимы Хатыни", - рассказали в пресс-службе. - Фильмы расскажут об истории создания Хатынского мемориала, о важности сохранения памяти для молодого поколения, покажут судьбы людей, которым чудом удалось избежать огненной смерти".

Основным местом съемок стал Хатынский мемориал с его Кладбищем деревень, "Деревьями жизни", Стеной памяти и Вечным огнем. Создатели цикла также посетили мемориал "Дальва", комплекс "Проклятие фашизму", Национальный архив Беларуси. В картинах использованы не только хроника 20-х чисел марта 1943 года и фрагменты частичной реконструкции тех событий, но и комментарии более 20 авторитетных специалистов, которые оказали поддержку проекту "Хатынь. Война без правил".

Кроме того, 21 и 22 марта "Беларусь 3" представит вниманию зрителей военную драму Элема Климова "Иди и смотри". Картина основана на документальных фактах и отсылает к "Хатынской повести" Алеся Адамовича. Авторами выбрано именно то место и те события, которые стали символом народной беды и страдания.-0-