14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" проводит Неделю народного единства вместе с отечественными культурными деятелями, учреждениями и музеями, а к празднику 17 сентября подготовил подборку документального и игрового кино белорусского производства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Каждый день тематической недели зрители телеканала в серии портретных программ и интервью знакомятся с выдающимися мастерами современной культуры и искусства, пробуют традиционную "Беларускую кухню", разговаривают "Сваімі словамі" и путешествуют вместе с Владимиром Богданом по городам и красивым местам Беларуси. Накануне нового государственного праздника Республики Беларусь - Дня народного единства - корреспонденты "Навін культуры" посещают специальные мероприятия, концерты, выставки и акции, встречаются с теми, кто создает и обогащает национальную культурную копилку. В праздничный день героем проекта станет коллекционер, историк, лауреат премии "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов с презентацией своей новой литературной работы "17 сентября - День народного единства" и подробностями исторического контекста произведения", - рассказали в пресс-службе.

Еще одним гостем эфира 17 сентября станет советский и белорусский скульптор, народный художник Беларуси Иван Миско - в программе "Кадры жыцця" мастер, широко известный своими работами на космическую тематику, при помощи телевизионных архивных записей расскажет интересные факты своей творческой биографии продолжительностью более полувека.

Кроме того, праздничный день на телеканале отметится премьерой - документальный фильм-посвящение "Перезвон" от режиссера Евгения Сетько расскажет историю тысяч сожженных во время Великой Отечественной войны белорусских деревень, даст возможность переосмыслить на современном этапе политику геноцида, которая проводилась немецко-фашистскими захватчиками в Беларуси. В своей новой работе режиссер собрал кадры из военной коллекции, снятой на киностудии "Беларусьфильм" за 75 лет: эмоциональные эпизоды и монологи свидетелей, вкрапления хроники, кадры из культового фильма "Иди и смотри" и лент "Хатынские колокола", "Свидетель", "Женщина из убитой деревни", "Хатынь. 5 км", современные съемки.

Вечером увидеть авторский взгляд документалиста на события осени 1939-го, когда воссоединились территории Западной и Восточной Беларуси, на события, которые стали актом исторической справедливости применительно к белорусской нации и основой Дня народного единства, можно будет в ленте "Граница", созданной в 2019 году к 80-летию знаковой даты.

Игровое кино на телеканале 17 сентября будет представлено героической драмой "Днепровский рубеж" и детективом "Водитель автобуса", а украсит эфир праздничного дня концертная программа "За жизнь!" заслуженного артиста Республики Беларусь Руслана Алехно.-0-