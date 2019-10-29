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29 октября 2019, 18:02

"Беларусь 3" сегодня покажет первые теледебаты кандидатов в депутаты

Фото из архива
Фото из архива
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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" покажет первые теледебаты кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Теледебаты всех избирательных округов по республике пройдут до 14 ноября, их будет транслировать "Беларусь 3" в вечерний прайм-тайм - с 19.00 до 20.40. Исключение - 5 и 12 ноября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала.

Для проведения теледебатов требуется участие не менее двух кандидатов, баллотирующихся в одном избирательном округе. Кандидат в депутаты Палаты представителей вправе уполномочить для участия доверенное лицо. На данный момент от минских избирательных округов в дебатах пожелали участвовать 78 кандидатов в депутаты.

В соответствии с избирательным законодательством, одному кандидату для теледебатов отводится не более 5 минут эфирного времени. Даты проведения, очередность выступлений участников (путем жеребьевки), а также ведущий (ведущие) определяются Белтелерадиокомпанией. Ведущим теледебатов столичных избирательных округов будет Андрей Кривошеев.

Первые теледебаты минских кандидатов телеканал "Беларусь 3" покажет сегодня в 19.00.-0-

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