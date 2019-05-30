Беларусь, а не Белоруссия: блогер Влад Бумага учит правильно называть страну

30 мая почти 5 миллионов инстаграм-пользователей узнали несколько белорусских слов и получили приглашения в Беларусь. Популярные блогеры – Дима Ермузевич, Юля Годунова, Влад Шудейко и Ильдар Хаббибулин – рассказали своим подписчикам о том, что нравится им в нашей стране, а Влад Бумага напомнил, как правильно она называется.

Блогеры признаются, что вдохновились кампанией бренда “Белы полюс”, который учит иностранцев белорусским словам на упаковках василькового мороженого и в инстаграм-профиле @belypolus. Инициатор проекта планирует также разместить билборды с белорусскими фразами и их переводом на английский язык в аэропорту, возле ж/д вокзала и в других местах скопления иностранцев. Как отмечает заместитель директора по маркетингу “Белага полюса” Максим Журович, цель такой кампании – познакомить иностранца с Беларусью через все “языковые рецепторы”: как васильковое мороженое, так и слова на белорусском языке.

– Когда иностранцы приезжают в нашу страну, им тут же предлагают поехать в Несвижский замок и попробовать драники, – комментирует Максим Журович. – Мы любим классику, но открываем туристам разные стороны Беларуси. Хотим, чтобы иностранец в комплект к магнитику увез с собой колоритную белорусскую фразу, произнося которую, вспоминал бы вкус и характер нашей страны. Поэтому проводим языковые ликбезы, приглашаем в Беларусь иностранцев и благодарим всех лидеров мнений, которые поддержали и еще поддержат нас в этом деле.

Справочно:

Васильковое мороженое “Белы полюс Валошка” – пломбир с добавлением цветков василька и семян льна в ржаном стаканчике. Василек, рожь и лен – популярные культурные символы Беларуси: сегодня, как и тысячелетие назад, они каждый год прорастают на местных полях. Задумка производителей – создать национальный десерт, который турист попробует только в Беларуси и в буквальном смысле почувствует страну на вкус.

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