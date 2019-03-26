Беларусь - Австрия: от тесного политического диалога до гуманитарных контактов

Предстоящий визит в Минск федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца придаст дополнительный позитивный импульс развитию белорусско-австрийского взаимодействия. Уверенность в этом в интервью корреспонденту БЕЛТА выразила Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина накануне этого важного для двусторонних отношений события. Дипломат рассказала об активном политическом диалоге и тенденциях экономического сотрудничества Беларуси и Австрии, масштабных совместных проектах, а также мероприятиях по сохранению памяти жертв холокоста.

- Елена Николаевна, в последнее время австрийская тема устойчиво прописалась на страницах белорусских СМИ. В январе глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль открыла новый офис посольства в Минске. Буквально неделю назад в нашей столице заседала белорусско-австрийская межправительственная комиссия. А в ближайшие дни в Беларуси ждут главу федерального правительства Австрии Себастьяна Курца. И все это свидетельствует о развитии интенсивного политического диалога между двумя странами.

- Вы совершенно правы, в последние годы белорусско-австрийские отношения в политической сфере развиваются весьма динамично. Более того, можно говорить, что эта позитивная тенденция приобрела устойчивый характер. Мы констатируем наличие взаимного интереса к диалогу и сотрудничеству в самых различных сферах. Особую важность, безусловно, имеет тот факт, что нам удалось поднять уровень политических контактов до визитов и встреч глав государств и правительств наших стран.

Встречи на высоком и высшем уровне - своеобразный венец, кульминация двустороннего политического диалога. Безусловно, им предшествует кропотливая работа, множество встреч руководителей ведомств, экспертов. И в этом смысле белорусско-австрийские отношения в последние годы являются весьма полнокровными.

Так, налажен конструктивный содержательный диалог между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Австрии. Наряду с переговорами на уровне министров достаточно регулярно, как в рамках двусторонних консультаций, так и на полях различных международных мероприятий, встречаются заместители руководителей внешнеполитических ведомств, главы департаментов МИД наших стран.

Современная дипломатия не ограничивается лишь контактами официальных представителей государств. Все большую важность приобретает экспертный диалог. Правительства большинства государств не только внимательно прислушиваются к идеям, которые рождаются в ходе совместного обсуждения самых острых и сложных международных проблем аналитическими и исследовательскими центрами разных государств, но и стимулируют, поддерживают данный процесс. Это в полной мере касается и Беларуси, и Австрии: эксперты двух стран активно участвуют в круглых столах и международных конференциях. Есть у нас и позитивный опыт совместного проведения таких мероприятий.

Например, в ноябре прошлого года в Минске под эгидой председательства Австрии в Евросоюзе белорусской аналитической платформой "Минский диалог" при поддержке внешнеполитических ведомств Беларуси и Австрии было проведено экспертное мероприятие "Безопасность в странах "Восточного партнерства": есть ли место для нейтралитета?". Состоялась интересная и актуальная дискуссия с участием представителей целого ряда государств - членов ЕС и стран нашего региона.

Кстати, о "Восточном партнерстве". В прошлом году Австрия продемонстрировала интерес к сохранению и развитию данного формата взаимодействия Евросоюза со своими восточными соседями. Беларусь, которая последовательно выступает за развитие "Восточного партнерства", его наполнение реальными проектами, отвечающими интересам граждан стран - участниц инициативы, такую позицию наших австрийских коллег, безусловно, приветствует. В этом году "Восточному партнерству" исполняется десять лет. Это неплохой повод не только для празднования, но и для дискуссии о будущем партнерства. Думаю, что Беларусь и Австрия внесут в нее существенный вклад.

Как видите, белорусско-австрийские политические отношения весьма многообразные, динамичные и конструктивные. Я уверена, что предстоящий визит федерального канцлера в Минск и его встречи с руководством нашей страны придадут им дополнительный позитивный стимул.

- А какие тенденции характерны для белорусско-австрийских экономических отношений?

- В последние годы мы наблюдаем позитивную динамику практически по всем направлениям экономического сотрудничества с Австрией.

Если говорить о торговле товарами, то ее объем с 2016 по 2018 год вырос на 18,8% до $171,4 млн при росте наших поставок в 1,8 раза до $28,4 млн. Столь внушительные темпы роста экспорта стали возможны в первую очередь благодаря наращиванию поставок металлопродукции, нефтепродуктов, продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Оборот услуг за этот период увеличился в 1,8 раза до $185,3 млн. Весьма любопытным является тот факт, что экспорт наших услуг, достигший в прошлом году $116,1 млн, в четыре раза превосходит экспорт товаров. В белорусском экспорте традиционно доминируют транспортные услуги, на втором месте находятся туристические, на третьем - компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги.

Вырос и объем австрийских инвестиций в экономику Беларуси: по данным белорусской статистики, с $288 млн в 2016 году до $296,7 млн в 2018-м. В реальности эти цифры заметно выше, так как есть информация, что не все австрийские компании направляют инвестиции в белорусские проекты непосредственно из Австрии.

Заметным событием последних лет в двусторонних экономических отношениях стало участие австрийского Райфайзенбанка в размещении белорусских евробондов на общую сумму $2 млрд.

Мы считаем, что этот позитивный тренд в двусторонних экономических отношениях стал результатом не только роста белорусской и австрийской экономик и оживления экономической конъюнктуры в регионе Центральной и Восточной Европы, но и активной работы государственных учреждений и деловых сообществ двух стран. В данном контексте уместно отметить, что сторонами учрежден ряд институциональных механизмов поддержки экономических отношений, которые активно работают. Так, буквально на прошлой неделе состоялись 15-е заседание белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и 4-е заседание белорусско-австрийского делового совета.

Сухие цифры статистики дают лишь самое общее представление о картине наших экономических отношений с Австрией. За долгие годы сотрудничества стороны создали целый ряд интересных совместных инициатив и партнерств, весьма важных для отдельных направлений взаимодействия. Речь, в частности, идет о прямом диалоге и экспертном обмене между Департаментом по энергоэффективности Госстандарта и Австрийским энергетическим агентством, "Белэксимгарантом" и Австрийским контрольным банком, БелТПП и Палатой экономики Австрии, министерствами финансов и банками развития двух стран.

Мы по праву можем гордиться масштабами двусторонних контактов в экономической сфере и сложившимся уровнем взаимного доверия. Учитывая возрастающую интенсивность политического диалога с Австрией, мы рассчитываем на дальнейшее расширение взаимодействия и выхода на новые партнерства. Уверены, что этому поспособствует и визит в Республику Беларусь федерального канцлера Себастьяна Курца. Неслучайно в этой поездке его будут сопровождать представители серьезного австрийского бизнеса. Договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора канцлера с Президентом Беларуси Александром Лукашенко 29 мая 2018 года. В составе делегации руководители компаний, уже активно работающих в Беларуси и видящих перспективы расширения своего присутствия в нашей стране. Среди них Kronospan, Raiffeisen, Telekom Austria и другие.

- Елена Николаевна, на фоне конструктивного политического диалога и успешного экономического сотрудничества можно ли говорить о позитивной динамике белорусско-австрийских отношений в других сферах?

- Да, несомненно. В международных отношениях, да и в жизни в целом, все взаимосвязано. Экономическое взаимодействие не может развиваться в отрыве от политического диалога и наоборот. При этом и экономика, и политика создают условия для активизации контактов в культурной, гуманитарной, научно-образовательной и иных сферах, стимулируют расширение контактов между регионами, городами, интерес граждан к взаимному общению. В свою очередь расширение межличностных контактов стимулирует интенсификацию политических и экономических связей.

Важно, что активизация австрийско-белорусского сотрудничества отмечается по всем направлениям. Весьма важным и показательным является наше взаимодействие по тематике увековечивания памяти жертв войны. В Австрии, как на уровне государства, так и многочисленными общественными организациями, ведется работа по сохранению памяти жертв холокоста, осмыслению мрачных страниц прошлого, донесению до подрастающего поколения правды о злодеяниях нацистов и страданиях их жертв.

- Особое значение для австрийцев в этом отношении имеет Малый Тростенец, где в годы войны в нацистском лагере смерти было уничтожено более 10 тыс. австрийских евреев.

- Австрия с благодарностью воспринимает усилия Беларуси по созданию в Тростенце мемориального комплекса, посвященного жертвам нацизма. Об этом свидетельствует и личное участие федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена в торжественной церемонии открытия второй линии мемориального комплекса "Тростенец" в июне прошлого года.

В свою очередь Беларусь с пониманием восприняла просьбу наших австрийских друзей о предоставлении возможности возведения в Малом Тростенце национального памятника. Решение о создании монумента, посвященного памяти австрийских жертв Тростенца, стало одной из первых инициатив нового правительства Австрии. Соответствующее решение было принято фактически сразу после формирования кабинета в конце 2017 года. Поэтому намерение федерального канцлера лично открыть памятник понятно и весьма символично.

Хочу отметить, что работы по созданию и установке австрийского памятника "Массив имен" велись при самой активной поддержке и участии белорусской стороны. Считаю, что осуществление этого проекта послужит дальнейшему укреплению доверия, развитию взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества между Беларусью и Австрией.

- И, конечно же, это не единственное направление гуманитарного сотрудничества наших стран?

- В этом году исполняется 25 лет с начала реализации благотворительного проекта "Отдых для детей из Беларуси", в рамках которого ежегодно белорусские дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов посещают Австрию с оздоровительными целями. Эта деятельность, основанная исключительно на общественных началах, стала очень важным элементом дружественных отношений между нашими странами и народами.

По объемам гуманитарной помощи, направленной в Беларусь в 2018 году ($5,6 млн, или 8,2%), Австрия занимает шестое место, лишь немного уступая таким странам, как Китай, Россия и Германия.

- А насколько активно развиваются культурные контакты?

- К примеру, зимние гастроли Большого театра Беларуси на самых престижных площадках Вены и Зальцбурга стали уже доброй традицией. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны балетных труп других государств, спектакли белорусского Большого пользуются неизменной популярностью.

Растет интерес австрийской публики к изобразительному искусству Беларуси, наши художники, в том числе молодые, достаточно востребованы на австрийском арт-рынке. В этом и следующем году целый ряд выставочных проектов планирует представить в Австрии Белорусская государственная академия искусств. В свою очередь белорусская публика с интересом принимает австрийские культурные проекты, презентуемые в нашей стране.

- Есть ли примеры межрегиональных контактов между двумя государствами?

- Отрадной тенденцией является активизация межрегиональных и межмуниципальных связей. Позитивный пример - взаимодействие Минской области Беларуси и австрийской федеральной земли Каринтия. Новый перспективный проект - сотрудничество столицы федеральной земли Верхняя Австрия - Линца и Октябрьского района белорусской столицы.

Примечательно, что первой совместной инициативой в рамках нового партнерства стало установление сотрудничества между учебными заведениями Минска и Линца. С белорусской стороны в него вовлечена гимназия № 56. Налажены контакты с вузами Линца у БГУ, Академии управления, Белорусской академии искусств. В будущем планируются культурные обмены, мероприятия экономической направленности.

Конечно, я упомянула только несколько ярких примеров белорусско-австрийского сотрудничества. В целом мы наблюдаем более чем заметную интенсификацию контактов. Все больше белорусов и австрийцев так или иначе соприкасаются и вовлекаются в совместные проекты.

Думаю, что это является наглядным подтверждением того главного, чего мы достигли в двусторонних отношениях с Австрией в последние годы, - доверия и партнерства не только между двумя государствами, но и между белорусским и австрийским народами.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-