28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет готовить медицинские кадры для Псковской области. Об этом сообщил сегодня журналистам губернатор Псковской области России Михаил Ведерников, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Псковским государственным университетом и тремя вузами Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Основным направлением в этой работе мы для себя определили подготовку медицинских кадров в белорусских вузах, потому что у нас, к сожалению, сегодня дефицит - почти 50%", - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что в белорусских вузах очень хорошая образовательная база, поэтому с ними можно наладить сотрудничество. Псковская область также готова предложить студентам из Беларуси обучение по различным программам. "Тем более что у нас есть договоры с рядом российских вузов, в том числе с Высшей школой экономики, о том, что студент по окончании будет получать двойной диплом", - отметил он.-0-