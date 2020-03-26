Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой - МИД

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет использовать все доступные пути для возвращения своих граждан домой. Об этом говорится в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, которое размещено на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

"Могу точно сказать, что оказание содействия белорусским гражданам в возвращении домой будет продолжено. Мы будем делать это в рамках всех имеющихся возможностей, использовать все доступные нам пути, хотя их с каждым днем становится все меньше. Наше взаимодействие с зарубежными партнерами по данным вопросам, в том числе тесная координация с российской стороной, также продолжается", - отметил Анатолий Глаз.

Он уточнил, что помощь оказана уже 4,6 тыс. белорусов. В эту работу вовлечены все заинтересованные госорганы и национальный авиаперевозчик "Белавиа".

МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов "Завтра по согласованию с польской стороной будет организовано возвращение в Беларусь более 50 граждан. В контакте с российскими коллегами продолжается работа по возвращению белорусов из Перу и Филиппин", - отметили в МИД.

"Безусловно, принятое вчера российской стороной решение вносит определенные коррективы, так как сужает имеющиеся возможности для перелетов белорусов в Минск, особенно из дальних стран. Но мы неоднократно говорили, что складывающая ситуация - это как раз таки общий вызов, действовать здесь нужно вместе и бороться с ним сообща. Поэтому сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова. По его итогам подтверждена готовность продолжать тесную совместную работу наших министерств и загранучреждений по вопросам оказания помощи с возвращением домой граждан двух государств", - сказал пресс-секретарь.

В России обещают содействовать всем белорусам, попавшим в трудное положение при возвращении домой "Достигнута договоренность, что в этот острый период будет продолжено четкое системное взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран по решению возникающих острых вопросов", - подчеркнули в МИД.

По его словам, российская сторона заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.-0-