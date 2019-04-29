Беларусь будет развивать сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси и Всемирная организация интеллектуальной собственности планируют подписать меморандум о взаимопонимании, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.
"В этом году, 3-5 июня, планируется визит в Минск генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсиса Гарри. Он примет участие в открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности. Планируется, что будет подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности", - сказал Александр Шумилин.
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