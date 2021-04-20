Беларусь будет сотрудничать с Самарской областью в IT, автомобилестроении, АПК

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством посла Беларуси в России Владимира Семашко 19-20 апреля посетила с рабочим визитом Самарскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"Состоялась рабочая встреча Владимира Семашко с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, на которой был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и достигнуты принципиальные договоренности по таким направлениям, как автомобилестроение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, медицина, туризм, IT-сфера", - отметили в посольстве.
Белорусская делегация посетила трамвайно-троллейбусное управление Самары, где обсудили вопросы поставок белорусских электробусов, новых моделей трамваев и троллейбусов.
Члены делегации побывали на станции техобслуживания дилерского центра "БеларусЪ" и в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Тольятти". Здесь они осмотрели производственные площадки, изучили линию по выпуску нитриловых перчаток на Самарском заводе медицинских изделий, обозначили перспективы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества.
"Белорусская делегация приняла участие в церемонии совместного с руководством региона возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы. Мероприятие прошло при участии общественных организаций белорусов "Русско-Белорусское братство 2000", "Белорусская национально-культурная автономия "Неман" городского округа Тольятти" и "Белая Русь", - добавили в пресс-службе.-0-
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