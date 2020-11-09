9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь будет укреплять молодежный обмен и межрегиональное взаимодействие с префектурой Хоккайдо. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Японии.

Расширение белорусско-японских контактов рассматривалось во время посещения префектуры Хоккайдо послом Беларуси в Японии Русланом Есиным. Дипломат провел встречу с жителями города Саппоро (административный центр префектуры), в числе которых были также молодежь, школьники. Глава дипломатической миссии рассказал о развитии Беларуси, в том числе культурном и историческом аспектах. В своем выступлении посол особое внимание уделил тому, как важно сохранять наследие двух дружественных народов, заложенное уроженцами Беларуси Иосифом и Елизаветой Гошкевичами, которые жили и работали в Японии.

Фото посольства Беларуси в Японии

"Речь шла о дальнейшем развитии двустороннего молодежного обмена и межрегионального взаимодействия. Вниманию собравшихся был также представлен клип заслуженной артистки Республики Беларусь Алены Ланской "Куточак Беларусi", - отметили в белорусском загранучреждении.

Обсуждалось и продолжение гуманитарного сотрудничества, в частности оздоровление японских ребят в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Школьники исполнили на духовых инструментах в современном стиле приветственную композицию, а также народную песню "Сакура" на традиционном японском инструменте кото. Кроме того, были продемонстрированы элементы японского боевого искусства нагината.

Саппоро - пятый по величине город в Японии, важнейший экономический, промышленный, образовательный и культурный центр префектуры Хоккайдо. Саппоро - столица Зимних Олимпийских игр 1972 года и трех Зимних Азиатских игр 1986-го, 1990-го и 2017 годов. Это и курортное место, в его окрестностях много горячих источников. Здесь ежегодно проводится Снежный фестиваль, который привлекает более 2 млн туристов со всего мира.-0-