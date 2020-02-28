Беларусь договаривается с авиакомпаниями по данным транзитных пассажиров из-за коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идут переговоры с летающими в Национальный аэропорт Минск авиакомпаниями о предоставлении данных о транзитных пассажирах из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что "Белавиа" сообщает о стыковочных рейсах, на которых летят люди из эпидемиологически неблагополучных стран. "Сейчас ведутся активные переговоры, чтобы остальные авиакомпании, которые летают в Национальный аэропорт Минск, тоже предоставляли эту информацию", - сказал он.

Медики работают в тесном контакте и с пограничными службами. КПП дооснащаются необходимым оборудованием. "Плюс взяли под контроль дальнобойщиков, грузовые терминалы", - добавил министр.

Ежедневно санитарно-карантинный контроль на границе Беларуси проходят около 20 тыс. человек.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Караник прокомментировал повышенный спрос на маски в Минске. Министр назвал ажиотаж эмоциональным. Здоровым людям маски не нужны, они должны быть у медиков и тех, кто ухаживает за больными.

Тем не менее, учитывая спрос, объявлены дополнительные закупки. Уже на следующей неделе в аптеки поставят более 1,6 млн масок. Ежедневно в Беларуси их выпускается около 200 тыс. марлевых и 40 тыс. одноразовых.-0-