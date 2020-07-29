Беларусь должна информационно защищать себя через разоблачение лживой информации - Шпаковский

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна информационно защищать себя через разоблачение лживой информации. Такое мнение выразил политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы не ведем информационные войны. У нас есть концепция информационной безопасности, где сказано об информационном нейтралитете. Но мы должны себя защищать. Через разоблачения и разъяснения необходимо формировать у нашего общества иммунитет к ложной информации", - считает Александр Шпаковский.

Он отметил, что этот процесс быстрым не будет, тем более что государственные СМИ и социальные медиа работают в неравных условиях. "Вы за каждое свое слово отвечаете. Человек, сидящий на территории Польши (вернее, не человек - там серьезная информационная инфраструктура), за свои слова не отвечает, они могут опубликовать любую грязную ложь, облить грязью людей, явления, государство и при этом никакой ответственности за это не понесут", - убежден политолог.-0-