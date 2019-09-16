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16 сентября 2019, 13:22

Беларусь движется к формированию инновационно-производственных кластеров - Новикова

Фото из архива
Фото из архива

В Белорусском государственном технологическом университете будут готовить специалистов в сфере менеджмента малого бизнеса и предпринимательства. Сейчас разрабатываются необходимые учебно-методические материалы. В планах также организовать переподготовку инженеров и технологов по различным специальностям для работы в сфере малого бизнеса. О необходимости и специфике подготовки таких специалистов корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития инженерно-экономического факультета БГТУ, профессор, доктор экономических наук Ирина Новикова.

- Ирина Васильевна, почему именно сейчас возникла необходимость для открытия новой специальности?

- Беларусь - страна с малой открытой экономикой. Это означает, что мы не можем потребить весь валовой внутренний продукт, который производим. Более 50% уходит на экспорт. Поэтому экспортная деятельность для нас очень важна. Еще указом Президента №78 от 23 февраля 2016 года "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь" была предусмотрена необходимость создания условий для ускоренного развития малого и среднего бизнеса, вовлечения его в экспортную деятельность и импортозамещение. Образовательным структурам в кратчайшие сроки нужно было решить важную задачу, обеспечив подготовку менеджеров для малого бизнеса, работающих в сфере экспортного бизнеса.

Кроме того, постановлением Совета Министров №149 утверждена государственная программа "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы. В этой программе в том числе ставится задача проведения обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также распространения методических пособий и иной полиграфической продукции по организации и осуществлению молодежной предпринимательской деятельности в стране. Для реализации этих задач ректором БГТУ было принято решение открыть новую специальность "менеджмент малого бизнеса и предпринимательство". К слову, такого рода специалистов для малого бизнеса готовят во всех странах Западной Европы, а также в США, Канаде, Австралии.

- И когда будет произведен первый набор по новой специальности?

- На первую ступень набор планируем осуществить в следующем году. В этом году нам бы хотелось открыть переподготовку по менеджменту малого бизнеса и предпринимательства, а в перспективе планируем выйти на получение второго высшего образования специалистами технологического и инженерного профиля по этой специальности. Это крайне актуально в современных условиях. Экономика становится цифровой и сетевой. В большинстве стран она уже работает на цифровых платформах. В этих условиях центр тяжести в развитии национальной экономики будет переноситься на малый бизнес. К 2035 году эта сфера будет давать до 50% поступлений в государственный бюджет.

В ближайшем будущем специалисты инженерного и технологического профилей по различным направлениям будут работать не только на больших предприятиях, но главным образом - на аутсорсинге, в малых предприятиях. Вот почему инженеры и технологи должны знать не только свою основную специальность, но и уметь организовать свое дело и знать, как его вести, чтобы оно развивалось.

На сегодняшний день наш университет готовит квалифицированные кадры в сферах биотехнологий, фармацевтики, туризма, торговли, лесного комплекса, химической промышленность и стройматериалов. Это те отрасли, которые сегодня нас кормят. Именно они обеспечивают львиную долю экспорта. Но если у нас появятся специалисты - знатоки своей сферы деятельности, которые будут знать, как организовать малое предприятие и осуществлять менеджмент на этом предприятии, то мы создадим условия для формирования реальных инновационно-производственных кластеров. Ведь кластер, тем более инновационно-промышленный, - это не просто объединение существующих предприятий, это совокупность, но уже малых предприятий и даже индивидуальных предпринимателей.

Как показывает опыт большинства технологически развитых стран, кластерная политика сегодня занимает важное место. Кластер - это ключевой фактор экономического развития национальной и региональной экономики, элемент преобразования экономической среды, формирования новых механизмов взаимодействия предприятий и общества. Особое место здесь занимает инновационно-производственный кластер. И это первый шаг к созданию в Беларуси инновационной сетевой экономики.

Ведется активная проработка учебно-методических материалов по основным направлениям и дисциплинам открываемой специальности. Хочу особо подчеркнуть, что библиотека БГТУ укомплектована не только основной, но и дополнительной, в том числе научной литературой по специальным дисциплинам, имеется подписка на авторитетные зарубежные специальные периодические издания, что позволяет своевременно актуализировать содержание учебных материалов.

- Есть уверенность, что специалисты, подготовленные в стенах вашего вуза, будут востребованы на рынке труда?

- В 2014 году в Белорусском государственном технологическом университете было открыто новое направление специальности "менеджмент" - "менеджмент международный". В 2018-м состоялся выпуск первой экспериментальной группы в составе 23 человек. Многие из них получили предложения о трудоустройстве еще во время учебы. В этом году университет выпустил 41 такого молодого специалиста. И снова 100%-ное трудоустройство, потому как мы готовим менеджеров, способных эффективно продвигать белорусские товары на зарубежных рынках. Не сугубо теоретиков, а больше практиков-отраслевиков.

Здесь, я уверена, будет аналогичная ситуация. Более того, в июне и июле мы провели два соцопроса среди студентов университета технологических и инженерных специальностей. Было опрошено более ста человек, 80% из них отметили, что готовы получать дополнительное образование по менеджменту малого бизнеса и предпринимательства, поскольку им не хватает знаний в этом плане. Многие рассказали, что планируют в ближайшем будущем уехать за границу для получения такого экономического образования.

Мы ориентированы на то, чтобы инженеры и технологи, которых выпускаем, были востребованы в стране и именно в своем профиле. Ведь для организации работающего бизнеса необходимо помнить правило, что необходимо заниматься тем родом деятельности, который ты хорошо знаешь. К примеру, раз мы готовим биотехнологов, они должны быть вооружены не только профильными знаниями по биотехнологиям, но и всеми необходимыми знаниями для организации малых предприятий. Грядет цифровая экономика, не базе которой и формируется кластерно-сетевая экономика. Но она состоится лишь тогда, когда будут подготовлены формирующие ее специалисты.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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