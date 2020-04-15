Беларусь формирует историческую политику объективно и без противопоставлений другим народам - ученый

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь формирует историческую политику объективно, не пытаясь противопоставить разные периоды и народы. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Он отметил важную особенность формирования белорусской исторической политики. "Мы руководствуемся объективным подходом и смотрим на исторические события с точки зрения Беларуси и белорусского народа, что они дали для нашего народа, государства. И смотрим объективно. Мы не стремимся противопоставить один исторический период другому. Как это часто бывает, например, у наших польских, прибалтийских, украинских коллег, которые считают, что советский период - это сплошной мрак, что там ничего хорошего не было, одно угнетение и прочее", - сказал ученый.

"Объективный подход позволяет видеть то ценное, что было в том числе и в советском обществе, - продолжил он. - Если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то опять же придерживаемся объективного подхода. Да, мы стремимся показать, что сделали белорусы для общей победы. Но мы же не говорим, что белорусы победители. Мы говорим о победе советского народа", - подчеркнул директор Института истории НАН.

"Это очень важный аспект нашей исторической политики - мы не стремимся противопоставить себя кому-то другому. Но искажать нашу историю позволять тоже не должны. И на этом твердо стоим", - резюмировал ученый.-0-

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