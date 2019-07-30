30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова организовать подготовку кадров для инновационной экономики Узбекистана, заявил министр образования Игорь Карпенко на полях І Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Такая информация размещена на сайте Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"Расширяя сотрудничество в сфере образования, белорусская сторона готова откликнуться на потребности узбекского рынка труда и оперативно организовать подготовку кадров для инновационной экономики по широкому спектру специальностей. В том числе в областях IT-технологий, необходимых для развития цифровой экономики, для сфер торгово-экономического сотрудничества, сборочных производств и других", - сказал министр.

Игорь Карпенко напомнил, что в 2018 году созданы совместные белорусско-узбекские факультеты, и сегодня в Беларуси обучается более 400 узбекских граждан. Он предложил расширять сотрудничество не только на уровне высшего, но и среднего специального и профессионально-технического образования, например, по вопросу организации ресурсных центров. А говоря о перспективах, отметил, что отличным фундаментом для сотрудничества в этом направлении будет создание Белорусско-узбекского межотраслевого института прикладных квалификаций, в котором будут организованы в сетевой форме переподготовка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Узбекистана направлениям, реализация научной, инновационной деятельности и ее коммерциализация.

Министр подчеркнул, что важна и академическая мобильность, включающая стажировки специалистов, обмен преподавателями и студентами, совместная подготовка научно-педагогических кадров. Базой для стажировок преподавателей и сотрудников узбекских университетов может стать технопарк при БНТУ "Политехник", который в январе договорился с Ташкентским государственным техническим университетом имени Ислама Каримова о долгосрочном научно-инновационном сотрудничестве. А в области научно-технического сотрудничества и подготовки научно-педагогических кадров первым шагом стал проект по организации стажировки для проректоров по научной и инновационной деятельности вузов и академических институтов Узбекистана, который проходит в эти дни в Минске.-0-