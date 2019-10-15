Беларусь готова перенимать зарубежный опыт по борьбе с коррупцией - Лашин

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова перенимать и применять на практике передовой опыт, накопленный зарубежными партнерами в сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил заместитель генпрокурора Александр Лашин на встрече с экспертами группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО), сообщили БЕЛТА в отделе информации Генпрокуратуры.

"Международное сотрудничество - одно из основных направлений нашей работы. Взаимодействие государств, безусловно, способствует установлению единых антикоррупционных стандартов, эффективной защите прав и законных интересов граждан, юридических лиц и самого государства", - сказал Александр Лашин.

Заместитель генпрокурора Беларуси заверил экспертов ГРЕКО в том, что в стране совершенствуется правоохранительная деятельность, развивается антикоррупционная нормативно-правовая база. "Мы осознаем глобальный характер угроз, исходящих от коррупции", - сказал он.

Старший советник по правовым вопросам секретариата ГРЕКО Давид Долидзе поблагодарил белорусскую сторону за организацию визита и отметил, что основной задачей экспертов является помощь в определении коррупционных рисков и выработке эффективных решений для борьбы с ними.

Во время визита, который продлится до 18 октября, намечены встречи оценочной группы экспертов ГРЕКО с представителями Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Конституционного суда, Верховного суда, областных (Минского городского) и районных судов, министерств юстиции и иностранных дел, адвокатуры, прокуратуры, учреждений образования, средств массовой информации.

Цель мероприятия - оценка соответствия Беларуси стандартам Совета Европы в плане предотвращения коррупции среди парламентариев, судей, прокурорских работников.

Группа государств по борьбе с коррупцией проводит мониторинг применения государствами - членами антикоррупционных инструментов Совета Европы. Работа организована по тематическим раундам. Мониторинг включает процедуру оценки, основанную на ответах определенного государства на вопросники и страновых визитах. За ними следует процедура соответствия для изучения принятых мер по выполнению рекомендаций ГРЕКО.-0-