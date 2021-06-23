Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения - Головченко

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения, заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко. Сегодня он принял участие в открытии международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня оправдываются все прогнозы, которые мы делали уже достаточно давно и о чем неоднократно говорил Президент, что в каких-то критических областях, как бы ни было трудно, надо рассчитывать на собственные силы, потому что любая зависимость всегда может быть использована в качестве элемента давления, особенно в такой важной сфере, как оборона и безопасность. С этим же столкнулась, мы знаем, не так давно Российская Федерация. Благодаря мощи своих конструкторов, проектировщиков она смогла вовремя переориентироваться и заместить ту комплектацию, которая раньше поставлялась из-за границы", - сказал Роман Головченко.

По его словам, Беларусь к этому тоже готова. "Такие задачи перед оборонно-промышленным комплексом ставились - максимально опираться на собственные силы и на силы наших стратегических партнеров и союзников, таких как Российская Федерация, КНР. Мы этим курсом шли, и сегодня то, что видим здесь - подтверждение правильности выбранной тактики", - отметил премьер-министр.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них - впервые, а 88 - новые модернизированные образцы.-0-