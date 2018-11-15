Беларусь готова поделиться с партнерами новшествами в работе финансовых разведок - Анфимов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поделиться со странами-партнерами наработками, которые могут стать эффективными инструментами контроля в работе финансовых разведок, сообщил журналистам во время пленарного заседания Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Леонида Анфимова, к основным достижениям Беларуси по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма можно отнести проработку механизмов, позволяющих взять под контроль движение цифровых денег, внедрение в межбанковские системы расчетов технологии блокчейн. Кроме того, в Беларуси длительное время работают система контроля за игорным бизнесом, идентификация владельцев электронных кошельков, счетов.

Леонид Анфимов

"Эти и другие новшества, которые не применяются в странах-соседках, могут быть использованы в качестве эффективных инструментов в работе финансовых разведок государств-партнеров. Мы берем все лучшее, что есть в мире, где-то совершенствуем с учетом развития цифровых технологий, мировых тенденций, актуализируем в соответствии с местными особенностями и условиями", - отметил руководитель КГК.

Леонид Анфимов также обратил внимание, что Беларусь активно работает над методиками, позволяющими минимизировать риски, связанные с обращением виртуальных денег.

Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма является международной межправительственной организацией. Образована в 2004 году в целях обеспечения эффективного взаимодействия на региональном уровне и интеграции государств - членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Членами ЕАГ являются девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Пленарное заседание в Минске собрало около 250 участников из государств - членов ЕАГ, а также 10 государств и 15 международных организаций, имеющих в ней статус наблюдателя.-0-