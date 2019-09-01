Беларусь готова придерживаться информационного нейтралитета - Макаров

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова придерживаться информационного нейтралитета в международных отношениях, заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

На следующей неделе в Минске состоится международная конференция высокого уровня на тему "Борьба с терроризмом с помощью инновационных подходов и использования новых и новейших технологий". С 9 по 13 сентября в Нью-Йорке с участием Беларуси пройдет заседание рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, где также будут разрабатываться правила поведения в интернете, рекомендации по нормированию этих отношений.

Олег Макаров отметил, что позиция Беларуси в вопросах, которые будут обсуждаться на этих международных конференциях, закреплены в концепции информационной безопасности страны. "Мы предлагаем такую категорию, как информационный нейтралитет для Беларуси. И говорим о том, что мы готовы взять на себя обязательства не использовать средства причинения вреда в информационной сфере другим государствам", - пояснил он.

Говоря о сегодняшних угрозах в информпространстве, Олег Макаров заметил, что информационные системы и системы защиты разного рода тайн, законодательство Беларуси соответствуют мировому уровню. Вместе с тем, надо понимать, что это очень динамичная сфера. "Опасность и безопасность связаны с тем, насколько мы и наши системы безопасности соответствуют темпам развития информационного общества и упреждают угрозы, которые появляются. На сегодня мы не можем говорить о том, что какие-то угрозы реально воздействуют на наше сознание или на наши сети, воздействуют катастрофически, фатально", - считает директор института стратегических исследований. "Мы находимся в безопасности, но успокаиваться не надо. Эти процессы быстротечны", - подчеркнул он.

Среди важнейших задач Олег Макаров назвал разработку норм информационного права. "Идет его разработка в мире, и Беларусь активно в этом участвует. Наше национальное право будет потом заимствовать международные нормы, в разработке которых мы же и поучаствуем", - пояснил он.

Что касается фейковых новостей, то эксперт считает - их влияние на людей будет ослабевать. Такого же мнения он придерживается и касательно Telegram-каналов.

"Мне кажется, что это естественный процесс, он придет. Мы на сегодня, по моим ощущениям, имеем четкий иммунитет от воздействия рекламы. Если раньше мы более были открыты к рекламному воздействию, сейчас, наверное, более критичное мышление. То же самое произойдет и с фейковыми новостями. Люди научатся отличать фейк-ньюс от тру-ньюс. И это естественный процесс", - сказал Олег Макаров.

Он также рассказал, что команда Белорусского института стратегических исследований, который был создан в этом году, практически собрана, в нее пришли люди из академической среды, аналитики из государственных и негосударственных структур. В команде чуть меньше полсотни сотрудников - это стандартное число людей для схожих институтов в других странах. Треть состава - ученые со степенями. "Мы готовы к проведению научных исследований. Не только прикладных, но и фундаментальных", - добавил Олег Макаров.-0-