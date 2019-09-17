Беларусь готова принять конференцию высокого уровня по торфяникам - Худык

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова присоединиться к совместной декларации о торфяниках, а также принять конференцию высокого уровня по этой теме. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык во время 5-го заседания Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Министр предложил провести конференцию высокого уровня по торфяникам в Беларуси. В мероприятии примут участие представители государств-участников соответствующих многосторонних конвенций и международных агентств. "В рамках этого мероприятия страны и агентства смогли бы оценить степень синергии международных многосторонних природоохранных соглашений, которые в той или иной степени касаются торфяников, выработать конкретные совместные шаги по воплощению декларации в действие, предложить финансовые механизмы, которые способствовали бы сохранению и восстановлению торфяников и сокращению на этой основе выбросов парниковых газов" - сказал Андрей Худык.

Глава Минприроды Беларуси подчеркнул, что Беларусь поддерживает принятие совместной декларации о торфяниках как платформы сотрудничества государств - участников многосторонних природоохранных соглашений. “На наш взгляд, привлечение внимания к этому вопросу является очень своевременным шагом, поскольку торфяники являются наиболее мощным генератором сокращения выбросов СО2. Сопоставимого эффекта не дает ни одно из природоохранных мероприятий: ни уменьшение потребления ископаемого топлива, ни лесовосстановление. При этом восстановление торфяников демонстрирует эффект уже в краткосрочной перспективе - по прошествии менее чем 5 лет", - отметил министр.

Пятое заседание МЭС СНГ проходит 17-18 сентября в Ереване. Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с обеспечением природоохранной деятельности, обсуждается опыт работы в таких областях, как обращение с отходами, унификация методов расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, реализация государственной экологической политики.-0-