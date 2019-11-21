Беларусь готова участвовать в инициативах ШОС в области науки и инноваций - Шумилин

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться опытом разработки и реализации интеграционных программных документов в научно-технической и инновационной сфере, а также участвовать в инициативах Шанхайской организации сотрудничества в области науки и инноваций. Об этом сообщил на открытии V Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, наибольший интерес во взаимодействии с ШОС представляют идеи ИКТ и цифровой трансформации (электронное правительство, умный город, информационная безопасность), развитие инновационной инфраструктуры, внедрение современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Александр Шумилин также выступил с инициативой создать учебно-демонстрационную базу ШОС по обмену и обучению в сфере аграрных технологий и современной транспортной инфраструктуры, в том числе мультимодальных транспортно-логистических центров.

Беларусь имеет обширный опыт в создании механизмов реализации многосторонних научно-исследовательских проектов. В частности, страна является одним из разработчиков Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. За время выполнения программы обеспечено становление системы органов управления, отлажено их взаимодействие, в странах СНГ построены национальные структуры инновационного развития, сформирована соответствующая нормативно-методическая база, включающая 31 документ. В настоящее время выполняется 10 межгосударственных инновационных проектов.

"Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года хорошо себя зарекомендовала, есть конкретные результаты ее реализации и большой интерес ученых к углублению сотрудничества. В связи с этим сейчас разрабатывается проект соответствующей программы на период до 2030 года", - сказал Александр Шумилин.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Казахстаном, КНР, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки". Беларусь имеет статус государства - наблюдателя при ШОС.-0-