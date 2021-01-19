Беларусь готова выпускать полностью свой электромобиль - глава НАН

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова выпускать полностью свой электромобиль. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, комментируя проект комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, которая рассматривается на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы сейчас при инвестициях создать на базе своих разработок полностью свой электромобиль", - сказал Владимир Гусаков.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литийионных, графено-свинцовых и графеновых. "Литийионные очень дорогие, в легковых авто батарея - это половина стоимости машины и даже больше. Кроме того, литий будет дорожать из-за того, что запасы ограничены и в основном сконцентрированы в Китае и некоторых других странах", - отметил Владимир Гусаков.

Поэтому многие страны ищут новые решения для электромобилей, и белорусские ученые тоже, в январе они проведут испытания своих батарей.-0-