Беларусь готовится к ратификации поправки к Монреальскому протоколу по озоноразрушающим веществам

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовится к ратификации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Наша страна в числе первых подписала Венскую конвенцию об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В настоящее время проводится подготовка к ратификации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу в отношении регулирования потребления гидрофторуглеродов, имеющих значительный потенциал для глобального потепления", - сказали в Минприроды.

В Беларуси с 1997 года функционируют системы лицензионного регулирования импорта и экспорта, а также деятельности, связанной с обращением с озоноразрушающими веществами внутри страны. В том же году был создан Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы БГУ. В 2001 году в Беларуси вступил в силу закон "Об охране озонового слоя". А к 1 января текущего года страна отказалась от ввоза озоноразрушающих веществ.

В Минприроды пояснили, почему такие меры необходимы. "Озоновый слой находится в стратосфере на высоте 10-40 км над поверхностью Земли и защищает все живое от вредного ультрафиолетового солнечного излучения. В результате научных исследований было обнаружено, что ряд широко используемых химических веществ является чрезвычайно опасным для озонового слоя. Научное подтверждение факта его истощения побудило международное сообщество принять меры для защиты здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий", - отметили в пресс-службе.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был принят в 1987 году. Он предусматривает конкретные меры по сокращению производства и потребления озоноразрушающих веществ. К ним относятся содержащие хлор или бром органические вещества, используемые в качестве хладагентов в секторе охлаждения и кондиционирования воздуха, пропеллентов в бытовой и медицинской аэрозольной продукции, пожаротушащих агентов в огнегасящих системах, растворителей в электронном и точном машиностроении, вспенивателей при производстве строительных материалов.

На 28-м совещании сторон Монреальского протокола, которое состоялось в Кигали (Руанда), принята поправка к протоколу в отношении регулирования потребления гидрофторуглеродов, которые не обладают озоноразрушающей способностью, но являются мощными парниковыми газами.

Всемирный день охраны озонового слоя ежегодно отмечается 16 сентября в память о подписании в этот день Монреальского протокола.-0-