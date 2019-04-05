5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Афганистан подписали соглашение в сфере военно-технического сотрудничества, информации и культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Первое заседание совместного афганско-белорусского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству состоялось в Кабуле 3-4 апреля. Делегацию Беларуси возглавил министр промышленности, сопредседатель совместного комитета Павел Утюпин. В мероприятии также приняли участие представители белорусских предприятий, представители афганских министерств, ведомств и компаний. Стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, в частности укрепление двусторонних экономических связей.

Министр экономики Афганистана Мустафа Мастур, сопредседатель совместного комитета Мустафа Мастур подчеркнул, что Беларусь является важным торговым партнером Афганистана, и отметил значимость сотрудничества с Беларусью как в сфере торговли, так и в промышленной кооперации. Он также призвал развивать отношения между странами в различных областях и предложил сформировать совместные рабочие группы в целях расширения двустороннего взаимодействия. В свою очередь Павел Утюпин назвал встречу в Кабуле исторически значимой и подчеркнул, что Беларусь готова развивать сотрудничество с Афганистаном по всем направлениям.

Делегации сторон определили наиболее перспективные сферы взаимодействия, а также обсудили дальнейшие шаги по разработке дорожной карты сотрудничества. Стороны подписали соглашение в сфере военно-технического сотрудничества, информации и культуры, а также коммерческие контракты на поставку белорусской продукции в Афганистан.

Павел Утюпин провел встречи с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, министром промышленности и торговли Аджмалом Ахмади, министром сельского хозяйства Насиром Ахмадом Дуррани, а также руководством афганских торгово-промышленных палат. Детально обсуждались вопросы организации экспортных поставок белорусских товаров и услуг, организации совместных деловых и выставочных мероприятий.

Павел Утюпин во время встречи с Абдулой Абдулой

Товарооборот Беларуси и Афганистана в 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 31% до $38,7 млн. Положительное сальдо достигло $38,1 млн. Основу белорусского экспорта составили нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, прутки и алюминиевые профили.-0-

Фото Министерства промышленности