Беларусь и Албания заключили соглашение об отмене виз

Арбен Газиони и Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Албании о взаимной отмене визовых требований подписано 27 декабря в Москве в посольстве Беларуси в России. Документ подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко и посол Албании в РФ Арбен Газиони, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии. "Подписанное соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней", - пояснили в ведомстве. Арбен Газиони и Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России Подписание соглашения является очередным шагом по либерализации отношений в миграционной сфере, направленным на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов, подчеркнули в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!