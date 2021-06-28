Беларусь и Армения будут вместе разрабатывать лекарства от COVID-19

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения в 2021-2023 годах выполнят шесть совместных научно-технических проектов, в том числе в медицине и фармации, ИКТ, биологии, энергетике и сфере новых материалов. Об этом шла речь сегодня на заседании совместной белорусско-армянской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и председателя Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Саргиса Айоцяна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В числе этих проектов - применение технологий компьютерного скрининга, молекулярного моделирования и биохимического анализа для разработки новых потенциальных лекарственных препаратов для терапии коронавирусной инфекции (Институт молекулярной биологии НАН РА и Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси), лектиносодержащие транспортные системы для селективной доставки лекарств к опухолевым и бактериальным клеткам (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси и Институт биохимии имени Г.Бунятяна НАН РА).

"Эти и другие проекты - это исследования мирового уровня. Объединив усилия наших ученых, мы быстрее можем создавать высокотехнологичные разработки, а в перспективе и новые производства", - подчеркнул Александр Шумилин.

Стороны обсудили перспективы развития науки, технологий и инноваций, а также проведение научных мероприятий в двух странах.

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Армении развивается в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Армении от 31 октября 2000 года.-0-