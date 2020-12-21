Беларусь и Армения обсудили межмидовское взаимодействие

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в нашей стране Арменом Гевондяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

"Встреча состоялась по случаю завершения Арменом Гевондяном дипломатической миссии в Беларуси", - сообщили в МИД.

Во время беседы обсуждались основные направления белорусско-армянского сотрудничества, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух государств.-0-