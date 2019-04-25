Беларусь и Армения утвердили программу двустороннего военного сотрудничества на 2019 год

25 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В Москве 24 апреля состоялась встреча министра обороны Беларуси Андрея Равкова с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Руководители оборонных ведомств обеих стран утвердили программу двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

Она включает около двух десятков мероприятий в сфере боевой подготовки, оперативного планирования, связи, капитального строительства, военно-технического сотрудничества и ряде других сфер.

Также были достигнуты договоренности по организации взаимных визитов на высоком уровне.-0-