Беларусь и Армения заинтересованы в обмене опытом расследования уголовных дел

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси состоялась рабочая встреча председателя ведомства Ивана Носкевича с делегацией Следственного комитета Армении во главе с председателем Гайком Григоряном. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
Встреча в Минске прошла в связи с визитом армянской делегации в Беларусь, который продолжится в Бресте, где 13 декабря состоится международный круглый стол, посвященный деятельности органов предварительного расследования.
Как отметил Иван Носкевич, в современных условиях преступность все чаще выходит за пределы государственных границ и требует адекватных и согласованных ответных мер. Стороны условились поддерживать рабочие контакты для оперативного решения вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам. Также участники встречи подтвердили готовность продолжать обмен положительным опытом организации расследования уголовных дел.-0-