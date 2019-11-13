Беларусь и Австрия договорились о реализации проектов по адаптации к изменению климата

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Австрия разработают предложения по совместным проектам в части смягчения последствий и адаптации к изменению климата, развития зеленой экономики, включая возобновляемую энергетику. Такая договоренность достигнута во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка и директора Австрийского энергетического агентства Петера Траупманна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

В числе других договоренностей - консультирование по вопросам формирования государственной стратегии в этих сферах, в частности путем разработки и реализации национальных программ, поиск и подбор компаний и организаций, инвестирующих в проекты по возобновляемой энергетике, развитию электротранспорта и других зеленых технологий с точки зрения потребностей Беларуси и Австрии.

Андрей Худык особо подчеркнул вклад австрийской стороны в реализацию проекта "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь". Он также выразил заинтересованность в обмене опытом с компаниями и организациями Австрии как в части формирования законодательства по обращению с отходами, так и в части передачи технологий, ведущих к нулевому захоронению и нулевому образованию выбросов парниковых газов.

Стороны договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного 12 ноября меморандума о взаимопонимании.-0-