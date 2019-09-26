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Общество
26 сентября 2019, 19:01

Беларусь и Австрия на симпозиуме в Вене обсудят увековечение памяти погибших в Тростенце

Алоизия Вергеттер. Фото из архива
Алоизия Вергеттер. Фото из архива

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-австрийский симпозиум, посвященный созданию австрийского памятника в мемориале "Тростенец", пройдет 16-17 октября в Вене. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер.

Она отметила, что австрийская сторона придает большое значение проведению этого мероприятия, цель которого еще раз проанализировать исторические события, которые привели к гибели в лагере смерти Тростенц во время Второй мировой войны большого количества людей, в том числе граждан Австрии. К участию приглашены представители белорусских и австрийских организаций, эксперты, историки, архитекторы. В числе гостей мероприятия ожидаются один из архитекторов австрийского памятника Константин Костюченко, историк Александр Долговский. В составе белорусской делегации будут и представители Белорусской государственной академии искусств (ректор вуза входил в состав худсовета по утверждению австрийского памятника), а также директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич.

"Это издательство давно занимается тематикой Второй мировой войны, в том числе Тростенца, - пояснила посол. - В Беларуси больше изданий по теме трагедии в Тростенце, нежели в Австрии, поэтому речь идет о переводе книг издательства по этой тематике на немецкий язык, чтобы они были доступны и австрийским читателям".

"Предстоящий в Вене симпозиум продолжит серию масштабных мероприятий, приуроченных к увековечиванию памяти погибших, - отметила Алоизия Вергеттер. - С того момента, как открыли австрийский памятник в Беларуси, все больше австрийцев приезжают сюда, чтобы разобраться в этой сложной истории. Люди хотят больше знать историю, детали событий".

Посол подчеркнула, что посещение этих мест вызывает очень сильные эмоции, переживания, но в то же время дает возможность эмоционально проработать трагедию. По ее мнению, при непосредственном контакте с этими местами страшных преступлений может произойти трансформация отчаяния и гнева во внутреннее осмысление. Мемориальный комплекс также служит напоминанием, что следует беречь мир и не допускать подобных трагедий. "Эти трагические годы в истории наших двух стран являются объединяющим моментом для народов Австрии и Беларуси", - сказала она.

Симпозиум будет проходить в Доме истории Австрии. Здесь с июня по конец октября представлена передвижная выставка "Лагерь смерти "Малый Тростенец". История и память", которая подготовлена по совместному проекту Международного образовательного центра (Дортмунд, ФРГ), Минского международного образовательного центра имени Й.Рау и фонда "Мемориал памяти убитых евреев Европы" (Берлин, ФРГ) при участии научно-исследовательских и общественных организаций Австрии, а также при взаимодействии с посольствами Беларуси в Австрии. В церемонии открытия выставки принял участие федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Монумент под названием "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец" посвящен памяти более 10 тыс. граждан Австрии еврейской национальности, погибших в лагере смерти Тростенец в годы Второй мировой войны. Открытие памятника состоялось с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко и тогдашнего Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.-0-

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