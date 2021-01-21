Беларусь и Австрия обсудили подходы к оценке рисков ЧС природного и техногенного характера

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об усовершенствовании системы оценки рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера говорили сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Здесь прошла online встреча рабочей группы по твининг-проекту "Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

"В формате прямого видеомоста с Австрией начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода и начальник отдела кризисного управления департамента кризисного управления и гражданской защиты МВД Австрии Зигфрид Якс обсудили первую редакцию проекта национальной методологии оценки рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера. Работа над документом белорусскими и австрийскими специалистами велась на протяжении последних четырех месяцев. Проект документа комбинирует европейский и белорусский подходы к анализу и оценке рисков и принципы управления ими", - рассказал Андрей Садовский.

Мероприятие стало заключительным перед периодом приостановки проекта с 1 февраля. Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную деятельность и договорились поддерживать контакты в рабочем порядке.-0-