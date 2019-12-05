Беларусь и Азербайджан заключили договор о международных телекоммуникационных услугах

Национальный центр обмена трафиком Беларуси и ООО “AzInTelecom”, действующий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, подписали договор об оказании международных телекоммуникационных услуг, сообщает Trend со ссылкой на минтранспорта Азербайджана.

Согласно договору, заключенному в рамках 25-й юбилейной Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019, стороны будут взаимно тестировать сети с целью повышения качества предоставляемых международных услуг связи.

Тестовые работы будут способствовать оценке общих показателей качества сети, своевременному выявлению и принятию мер нежелательных попыток вмешательства третьих сторон в каналы международной связи, укреплению борьбы с нелегальной передачей международного голосового трафика.-0-