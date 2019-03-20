20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Болгария договорились обмениваться информацией о наукоемких разработках. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии Александра Лукашевича с президентом Болгарской академии наук Юлианом Ревалски, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве нашей страны в Болгарии.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в научно-технической сфере, в том числе в части реализации совместных исследовательских проектов. Подтверждена готовность сторон поддерживать и поощрять обмен информацией об инновациях, наукоемких и высокотехнологичных прикладных разработках с целью их продвижения в Беларуси и Болгарии.
В целях развития этого направления передана информация о направлениях работы и достижениях учебно-научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Унитехпром БГУ", в том числе в части создания противоопухолевых лекарственных средств.
На встрече отмечено, что развитию научных контактов поспособствует проведение заседания белорусско-болгарской рабочей группы по сотрудничеству в сфере науки и технологий.-0-
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