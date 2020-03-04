Беларусь и Буркина-Фасо готовят межправсоглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с правительством Буркина-Фасо о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Соответствующее постановление Совета Министров от 2 марта 2020 года №127 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Одобренный проект соглашения будет основой для переговоров. На их проведение уполномочен Государственный комитет по науке и технологиям, ему разрешено при необходимости вносить в проект соглашения непринципиальные изменения.

При достижении договоренности подписывать соглашение также будет ГКНТ.-0-