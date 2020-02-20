Беларусь и Египет активизируют взаимодействие в сфере высшего и послевузовского образования

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительная программа между правительствами Беларуси и Египта о сотрудничестве в сфере высшего и послевузовского образования подписана сегодня в Каире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Подписи под документом поставили министр образования Беларуси Игорь Карпенко и министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар.

Среди других проектов двух стран в сфере образования - создание совместного инженерного факультета силами Белорусского национального технического университета и Таббинского металлургического института. В октябре 2019 года уже были набраны первые студенты. Сейчас они изучают русский язык, а осенью будут зачислены на первый курс в БНТУ. "Реализация совместных проектов Белорусского национального технического университета с Таббинским металлургическим институтом и Белорусского государственного технологического университета с Палатой мебельной и деревообрабатывающей промышленности Египта получит поддержку со стороны правительства Египта, что в свою очередь поможет вывести их на качественно новый уровень", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году преподаватели Белорусского государственного технологического университета провели в Египте первые учебные курсы по дизайну и производству мебели. Эту практику планируют продолжить и в этом году. Кроме того, в Египте запланировано создание регионального центра искусственного интеллекта. Участие в реализации проекта примут белорусские вузы, специализирующиеся в сфере информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с Национальной академией обучения и реабилитации молодежи Египта.

Во время официальных переговоров также отмечен интерес в развитии контактов между детьми и молодежью двух стран, проведении совместных форумов, фестивалей, конкурсов и других мероприятий.-0-