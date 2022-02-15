Беларусь и Египет намерены разработать план сотрудничества в области молодежной политики

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с министром по делам молодежи и спорта Египта Ашрафом Собхи. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве нашей страны в Египте.

"Стороны приветствовали активизацию двусторонних связей, включая подготовку к подписанию плана совместных действий по сотрудничеству Беларуси и Египта в области молодежной политики", - рассказали в посольстве.

Сергей Терентьев приветствовал успешное проведение в январе 2022 года четвертого Всемирного молодежного форума в Шарм эль-Шейхе.

"Кроме того, на состоявшихся переговорах глава белорусской дипломатической миссии и министр по делам молодежи и спорта Египта отдельно согласовали порядок взаимодействия в спортивной области, включая проведение в обеих странах совместных мероприятий в рамках Недели спорта Беларуси и Арабской Республики Египет. Основные направления двусторонних контактов - спортивная гимнастика, футбол, шахматы, а также спортивная медицина", - отметили в белорусском посольстве в Египте.-0-