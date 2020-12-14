Беларусь и Египет обсудили взаимный рост туристических потоков

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с заместителем министра туризма и древностей Египта Гадой Шалаби. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи стороны обсудили предварительные результаты сотрудничества Беларуси и Египта в сфере туризма в 2020 году, в том числе в контексте эпидемиологической обстановки в мире. Была достигнута договоренность продолжить совместную работу по совершенствованию правовых и инфраструктурных механизмов для обеспечения роста и сбалансированности туристического потока между двумя странами, усиления мер безопасности туристов и повышения качества оказываемых туристических услуг.
Кроме того, рассмотрены возможности проведения в Египте в среднесрочной перспективе крупного форума по тематике взаимного туризма с привлечением широкого круга белорусских и египетских профильных ведомств и организаций.-0-