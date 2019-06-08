Беларусь и Египет подпишут соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между правительствами Беларуси и Египта будет подписано соглашение о сотрудничестве в таможенных делах. Это уже 28-я страна, с которой будут закреплены сотрудничество и взаимная помощь в таможенных делах на подобном уровне, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Соглашение будет подписано руководителями таможенных служб. Документом определены основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами Беларуси и Египта. Реализация его положений будет способствовать повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, окажет положительное влияние на выполнение задач, стоящих перед органами.

Заключение соглашения позволит таможенным органам двух стран по взаимной договоренности установить прямые контакты между своими правоохранительными подразделениями для обеспечения оперативного взаимодействия по линии борьбы с таможенными правонарушениями.

В ГТК отметили, что белорусской таможней активно проводится работа по расширению числа стран, с которыми планируется подписание международных договоров: в ближайшей перспективе - с Уругваем, Республикой Корея и Японией.

Всего международная договорная база Беларуси в сфере таможенного дела содержит свыше 80 международных договоров, касающихся различных аспектов таможенного взаимодействия.-0-