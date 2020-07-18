18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минспорта по итогам встречи министра спорта и туризма Сергея Ковальчука с министром по делам древностей и туризма Египта Халедом аль-Анани.

"На побережье Красного моря ежегодно устремляются сотни тысяч наших граждан, но только 2% из них посещают Каир и другие достопримечательности этой древней страны. Причина тому - отсутствие регулярного сообщения между двумя столицами", - сказал Сергей Ковальчук.

По его словам, для многих белорусов важен не только отдых на море, но и посещение исторических мест на всей территории Египта, но с этим есть определенные проблемы. "Мы приобретаем туры только в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Услугу по посещению памятников архитектуры, экскурсий в другие города необходимо получить через оформление визы, к тому же это дополнительные финансовые расходы", - отметил Сергей Ковальчук.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли появится авиарейс в Каир, глава Минспорта подчеркнул, что важна экономическая целесообразность. Сейчас для организации рейса необходимо провести переговоры со всеми заинтересованными. Египетская сторона уже предложила вместе выработать подходы и сделать возможной их реализацию.

Как считает министр, появление такого рейса увеличило бы интерес египетских туристов к Беларуси. "С учетом богатого опыта наших египетских коллег общими усилиями мы можем сделать так, чтобы египетский турист посещал нашу красивую и безопасную страну, увидел ее природу, убедился, что здесь живут добрые, трудолюбивые и гостеприимные люди", - добавил Сергей Ковальчук.

Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов "У нас нет прямого постоянного рейса с Египтом, поэтому нужно проработать этот вопрос. Было бы неплохо, чтобы на данном направлении появились и лоукосты", - сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Египетская делегация провела в Минске два дня, особо отметив чистоту и благоустроенность белорусской столицы. Гости были удивлены большим количеством цветов и деревьев. "Так называемый зеленый туризм - одно из направлений, которое может быть интересно египетским гражданам. Беловежская пуща и другие национальные парки Беларуси пока еще диковинка для жителей Северо-Восточной Африки. Собственно, как и агроэкотуризм", - рассказали в пресс-службе.

Большой интерес у египтян вызвали белорусские санатории, предлагающие широкий перечень услуг. Члены делегации посетили санаторно-оздоровительный комплекс "Юность", где ознакомились с медико-диагностической базой, воочию убедились в высоком уровне медицины, оздоровления, отдыха и реабилитации.

Впечатлило гостей и историко-культурное наследие Беларуси. При посещении Национального исторического музея были достигнуты предварительные договоренности об обмене экспонатами.

Во время презентаций туристического потенциала Беларуси директор Департамента по туризму Ирина Воронович предложила обратить внимание на богатство и разнообразие природы нашей страны, возможности делового, промышленного, медицинского, спортивного и религиозного туризма.

"Мы были здесь всего два дня, но увозим с собой очень яркие впечатления, которыми обязательно поделимся с египтянами, и уверен, что они также захотят побывать здесь", - сказал Халед аль-Анани. Он отметил, что белорусов всегда рады видеть в Египте. По словам министра по делам древностей и туризма Египта, сегодня власти этой страны приняли все необходимые меры для обеспечения безопасного отдыха и предупреждения заболеваний.-0-

Фото Министерства спорта и туризма