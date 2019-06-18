18 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Египет согласовывают программу реализации образовательных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас еще с 1998 года действует межправительственное соглашение в области образования. Оно требует определенной ревизии. Необходимо посмотреть, что изменилось, и мы уже работаем в этом направлении, - сказал Игорь Карпенко. - В частности, совместно с египетской стороной разработана программа реализации образовательных проектов. Пока она находится на согласовании. Думаю, в ближайшее время мы подготовим ее к подписанию, и это придаст новый импульс развитию образовательных проектов".

По словам министра, в настоящее время действуют восемь прямых договоров между вузами Беларуси и Египта. Например, одно из египетских учебных заведений металлургического профиля заинтересовано работать с БНТУ. "Мы открыли совместную подготовку кадров для отрасли мебельной промышленности Египта. Кроме того, нам интересна тема изучения арабского языка. Уже есть первые стажировки наших студентов и преподавателей-арабистов. Но потенциал пока действительно не исчерпан. Он достаточно большой, и нам надо уделить этому серьезное внимание", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что в Беларуси обучаются только около двух десятков студентов из Египта. "Мы можем предложить более широкий спектр и специальностей, и специализаций, включая обучение не только на русском, но и на английском языке. Мы можем предложить вторую ступень образования - магистратуру - для египетских граждан", - заверил Игорь Карпенко.

"В этом году впервые по указу Президента будут выделяться гранты для зарубежных граждан на обучение в Беларуси. В этом году один представитель Египта будет зачислен в БГУ на магистерскую подготовку", - добавил министр.

Стороны также ведут диалог по вопросу создания условий для разработки совместных научных проектов, в том числе в рамках мировых программ по поддержке науки.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Игорь Карпенко заявил, что можно рассматривать и возможность создания совместных факультетов, чтобы первые два года обучения проходили на территории Египта, а остальные в Беларуси. "Во всяком случае, мы к этому готовы. Но с египетской стороны нужно эти вопросы серьезно прорабатывать", - сказал он.-0-